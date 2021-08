Calciomercato – Ex Milan, Cutrone è il nuovo attaccante dell’Empoli

Patrick Cutrone, ex giocatore del Milan, a sorpresa torna in Italia: sarà il nuovo centravanti dell'Empoli di Andreazzoli

Colpo a sorpresa dell'Empoli. Come riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, il club toscano ha concluso l'acquisto di Patrick Cutrone dal Wolverhampton. E' la terza squadra italiana per Patrick dopo Milan e Fiorentina. La speranza di Andreazzoli è di aver trovato l'attaccante che possa capitalizzare l'ottimo gioco offensivo proposto al club toscano. Cutrone arriverà in prestito secco.