Calciomercato – Ex Milan, Borini torna a giocare: due le squadre su di lui

Calciomercato: il futuro di Borini

CALCIOMERCATO – Fabio Borini torna a giocare. L’ex calciatore del Milan, nell’ultima stagione all’Hellas Verona, sta pensando alla sua prossima avventura.

Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, Borini, attualmente svincolato, potrebbe decidere di firmare con il Verona di Juric o con lo Swansea in Premier League. In ogni caso sarebbe un ritorno, visto che l’attaccante ha giocato con entrambe le maglie in carriera. Intanto Maldini pensa a un nuovo attaccante. VAI ALLA NOTIZIA>>>