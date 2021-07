Calciomercato – Ex Milan, Bacca rescinde con il Villarreal | News

Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, ha rescisso il contratto con il Villarreal: ora il centravanti può cercarsi una nuova squadra

Carlos Bacca, ex attaccante del Milan., ha rescisso il contratto con un anno di anticipo con il Villarreal. Ora il centravanti, che ha trentaquattro anni, è libero di cercarsi una nuova squadra. Ricordiamo che Bacca, con il club rossonero, ha segnato 34 gol in 77 presenze per un totale di 5.885 minuti.