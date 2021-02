Calciomercato – Ex Milan, André Silva nel mirino dell’Atletico Madrid

Calciomercato, André Silva piace all’Atletico Madrid

Dopo un periodo non brillante con le maglia di Milan e Siviglia, André Silva sembra essere definitivamente sbocciato (QUI I SUOI NUMERI). E lo ha fatto in Germania, con la maglia dell'Eintracht Francoforte, dopo lo scambio con Ante Rebic, finito al Milan a titolo definitivo. Un exploit che sembra non essere passato inosservato. Secondo quanto riferisce 'transfermarkt', l'Atletico Madrid ha manifestato un certo interesse per il portoghese. Non solo i 'Colchoneros', occhio anche al Wolverhampton, squadra che ha in rosa diversi connazionali dell'ex attaccante rossonero.