Calciomercato – Ex Milan, André Silva verso il Lipsia: le cifre

L'ex Milan André Silva cambierà maglia in questa sessione estiva di calciomercato. Per l'attaccante portoghese c'è il Lipsia

André Silva , ex attaccante del Milan , potrebbe cambiare maglia in questa sessione estiva di calciomercato . Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla 'Bild', il portoghese è ad un passo dal RB Lipsia . Nonostante sia stato vice-capocannoniere della Bundesliga (28 gol), infatti, André Silva non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League con l' Eintracht Francoforte .

La squadra di proprietà della Red Bull, invece, viaggia ad alti livelli già da qualche anno ed offre all'ex Milan una vetrina importante come quella della massima competizione europea per club. Pronta un’offerta da 23 milioni di euro più bonus alla firma (in parte al calciatore, in parte commissioni all'agente per un totale di 35). Per l'attaccante, invece, si parla di un contratto da 4 milioni netti a stagione.