Calciomercato – Ex Milan, ag. Borini: “Futuro? Non abbiamo fretta”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Roberto De Fanti, procuratore di Fabio Borini, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco cosa ha detto

“Borini? E’ a scadenza, ma è ancora molto giovane. Ha 29 anni ed esperienza, noi non abbiamo fretta di prendere decisioni affrettate sul mercato – spiega De Fanti -. Come sempre abbiamo fatto, faremo la scelta più giusta e ponderata per la carriera di Fabio”.

ROMAGNOLI VERSO IL RECUPERO DALL’INFORTUNIO >>>

UN DIFENSORE DEL MILAN PUO’ PARTIRE >>>