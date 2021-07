Calciomercato – Ex Milan, accordo Torino-Benfica per Meite: le cifre

Nuova avventura in vista per l'ex centrocampista del Milan Soualiho Meite. Accordo raggiunto tra Torino e Benfica: le cifre

L'avventura di Soualiho Meite al Milan è durata soltanto sei mesi. Nella sessione di calciomercato dello scorso gennaio, i rossoneri hanno deciso di puntare sul classe 1994 per rinforzare il centrocampo. Il francese, complici anche i tanti infortuni, ha giocato ben 21 partite con la maglia del Diavolo. Non abbastanza però per guadagnarsi una conferma a fine anno. Meite è tornato al Torino, ma lo farà soltanto di passaggio.