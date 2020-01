Ex Milan, Abate ha diverse offerte in Italia e all’estero

CALCIOMERCATO – Dopo aver giocato ben 10 anni con la maglia del Milan, Ignazio Abate è attualmente svincolato. Il terzino sinistro, come riporta ‘TuttoMercatoWeb’, è molto richiesto sia in Italia ma soprattutto all’estero. Prima che il Valencia prendesse Alessandro Florenzi, gli spagnoli avevano pensato proprio all’ex rossonero. Il Brescia sembra fare sul serio per Abate negli ultimi giorni, ma attenzione anche alle ipotesi West Ham e Getafe. Intanto un altro ex rossonero è appena stato ufficializzato dall’Atalanta, continua a leggere >>>

