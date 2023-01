Calciomercato – Esterni d’attacco: le migliori 5 promesse per il 2023

In attesa di rivivere le emozioni che il campionato di Serie A ci aveva regalato fino alla sosta imposta per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, andiamo a scoprire alcune promesse per il 2023. Nelle prossime schede si potranno trovare i migliori 5 esterni d'attacco anche in ottica Milan. Alcuni sono nomi più conosciuti, altri invece sono meno noti.