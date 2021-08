Calciomercato – Ds Crotone: “Milan-Messias? Solo un interesse iniziale”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato dell'interesse del Milan per Junior Messias. Ecco le dichiarazioni

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato dell'interesse del Milan per Junior Messias. Dichiarazioni che, almeno per il momento, allontanano il brasiliano dai colori rossoneri. Questo l'intervento ai microfoni di 'Sportitalia': "Messias è richiesto da 2-3 club importanti. Il Milan non ha proseguito i discorsi dopo un interesse iniziale per il giocatore". Tramontata ufficialmente la pista che porta a Romain Faivre: le ultime.