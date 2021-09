Calciomercato – Donnarumma, tensione al Psg. La Juventus ci pensa

Gianluigi Donnarumma continua ad andare in panchina nel Psg: Raiola pensa di riportarlo in Italia, precisamente alla Juventus

Sia La Gazzetta dello Sport e sia il Corriere della Sera si soffermano su Gianluigi Donnarumma . L'ex Milan continua a non trovare spazio nel Psg . Il portiere deve fare infatti i conti con Navas che a quasi 35 anni non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Questo duello sta seminando qualche malumore nello spogliatoio, anche se Pochettino sta cercando un compromesso, avendoli alternati nelle ultime cinque partite.

Di sicuro Donnarumma non può essere contento. Due mesi ha trascinato l'Italia alla conquista dell'Europeo, mentre ora è costretto a fare panchina. Gigio era consapevole della concorrenza di Keylor Navas, ma non si sarebbe mai immaginato tutte queste panchine: il portiere, su nove partite disponibili, ne ha giocate solamente due. Troppo poco per uno dei portieri più forti del mondo.

A questo punto, secondo il Corriere della Sera, si sta per muovere Mino Raiola. Neanche il procuratore si aspettava tutte queste panchine e dunque, se la situazione dovesse continuare così, cercherà una nuova sistemazione per il suo assistito. La Juventus la prossima estate potrebbe fiondarsi su Donnarumma, che non accetterebbe una nuova stagione da riserva. Szczesny si sta riprendendo dopo un periodo difficile, ma con l'ex Milan la porta sarebbe coperta per i prossimi 10 anni. A Torino ci stanno già pensando.