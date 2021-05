Calciomercato – Donnarumma, è sfida tra Barcellona e Psg. Sulla Juve…

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito degli aggiornamenti su Donnarumma: è sfida a due tra il Barcellona e il Psg

Salvatore Cantone

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fornito degli aggiornamenti sul futuro di GianluigiDonnarumma. Come tutti sanno, il Milan e Gigio hanno deciso di separarsi e dunque il contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Di Marzio per il portiere è sfida a due tra il Barcellona e il Psg.

I blaugrana sono in questo momento in pole position, perchè hanno la preferenza sia di Donnarumma e sia di Raiola. Gli spagnoli, però, devono prima capire se possono offrire l'ingaggio richiesto dal giocatore. Il motivo? In Liga c'è in vigore il Fair Play Finanziario e dunque il Barca deve capire se con questa offerta sforerebbe il livello di spesa consentita o meno.

Attenzione però anche il Psg, che vorrebbe Donnarumma anche se Navas si è ben comportato a Parigi. La Juventus in questo momento è la più staccata, perchè, prima di tentare l'affondo per l'estremo difensore, ha bisogno di cedere Szczesny. Non è così scontato. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.