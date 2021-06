Calciomercato – Donnarumma al PSG, si chiude tutto lunedì: il punto

Per il trasferimento ufficiale di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma al PSG mancano soltanto le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come, per il trasferimento di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma al PSG , manchi ormai davvero poco. Lunedì, infatti, dopo l'impegno degli Azzurri di Roberto Mancini agli Europei contro il Galles, Donnarumma svolgerà le visite mediche con il club francese e firmerà il suo nuovo contratto .

Donnarumma sarà il portiere del PSG fino al 30 giugno 2026 : il suo stipendio sarà di 10 milioni di euro netti a stagione. Ancora un paio di giorni di pazienza, dunque, per formalizzare il passaggio dell'ormai ex estremo difensore del Milan alla società presieduta da Nasser Al-Kheläifi .

Grazie all'arrivo di Donnarumma, all'ingaggio di Georginio Wijnaldum ed alla corte, serrata, per Sergio Ramos , svincolatosi dal Real Madrid, il PSG proverà a convincere la sua stella, Kylian Mbappé , a prolungare il suo accordo con il club della Capitale francese, in scadenza soltanto tra un anno, il 30 giugno 2022 .

Con l'approdo di Donnarumma in riva alla Senna, poi, cosa ne sarà di Keylor Navas? Il portiere costaricense sembra aver preso male l'ingaggio dell'italiano e, nonostante un contratto da poco rinnovato per altri tre anni, potrebbe anche andare via in prestito. Certo, con un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione sarà un'impresa trovare chi potrà permetterselo.