Calciomercato – Donnarumma al Psg, domani le visite: poi l’annuncio

Le ultime sul calciomercato. Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è pronto a diventare un calciatore del Psg. Domani le visite

Il tormentone è pronto ad avviarsi verso la fine. Dopo un tira e molla durato diversi mesi Gianluigi Donnarumma ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan, rifiutando un'offerta di 7 milioni di euro + 1 di bonus. Le scommesse sulla prossima squadra di Gianluigi Donnarumma sono ormai finite da settimane perché ormai non c'è nessun dubbio: sarà il nuovo portiere del Psg. Dopo settimane di voci e conferme l'operazione è davvero alla sua conclusione: secondo quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, Gigio sosterrà domani le visite mediche con il club francese. Concentrazione prima sul match contro il Galles, poi il primo assaggio di Psg. Dopo le visite è atteso anche l'annuncio. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime