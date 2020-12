Calciomercato – Diego Costa rescinde con l’Atletico: il comunicato ufficiale

Ultime Notizie Calciomercato: Diego Costa lascia l’Atletico

CALCIOMERCATO NEWS – Diego Costa rescinde il contratto con l’Atletico Madrid. L’attaccante ha trovato un accordo con il club spagnolo per la risoluzione del contratto, che era in scadenza il 30 giugno 2021. Ecco il comunicato dell’Atletico Madrid.

“Il calciatore – spiega l’Atletico Madrid in una nota – ha chiesto al club di essere liberato per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del contratto, svincolo definitivamente dall’Atletico Madrid.

Da quando è entrato a far parte del club nel 2006 a soli 17 anni, Costa ha giocato 215 partite ufficiali in due fasi differenti, segnando 83 gol e distribuendo 36 assist. Durante la sua permanenza all'Atletico Madrid ha vinto un campionato (2013-14), una Copa del Rey (2013), un'Europa League (2018) e tre Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). Dal club lo ringraziamo per la sua dedizione in questi anni e gli auguriamo in bocca al lupo per la prossima fase della sua carriera professionale".