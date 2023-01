Calciomercato Milan – De Paul proposto a un’italiana: la situazione

Siamo nel pieno del calciomercato : il Milan potrebbe essere alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa per il proseguimento della stagione. Non solo a gennaio, i rossoneri potrebbero sondare il mercato anche alla ricerca di pezzi importanti per l'estate. Un nome che, ultimamente, è stato associato al Milan , è quello di Rodrigo De Paul , centrocampista dell' Atletico Madrid .

Calciomercato Milan, un'altra italiana su De Paul?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Rodrigo De Paul: non sarebbe contento di come sta andando all'Atletico Madrid, i suoi agenti avrebbero di nuovo sondato la disponibilità della Juventus a raccoglierlo. Margini per gennaio sembrano non essercene, nemmeno in prestito. Ma se le condizioni fossero assolutamente vantaggiose, la situazione potrebbe cambiare. O riproporsi a giugno. Ricordiamo che l'argentino è stato anche in orbita del Milan e potrebbe essere un pezzo pregiato del prossimo calciomercato estivo. Il Milan studia il colpo per l'estate: che possibilità a parametro zero! >>>