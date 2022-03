Calciomercato – Dalot torna in Serie A? Un club italiano monitora l’ex Milan

Diogo Dalot torna in Serie A? Un club italiano sta monitorando da vicino l'ex terzino del Milan. Le ultime news di mercato

Con la maglia dei 'Red Devils' il classe 1999 sta continuando il suo percorso di crescita, che lo ha portato stabilmente nel giro della sua nazionale. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' la Fiorentina ha mandato i suoi osservatori per monitorarlo da vicino in occasione di Portogallo-Turchia, partita valida per i playoff Mondiali. La Viola cerca infatti un sostituto di Alvaro Odriozola, che tornerà al Real Madrid a fine anno. A questo punto bisognerà vedere se all'interesse seguirà un tentativo concreto. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.