Calciomercato – Dalla Spagna: “Kessié pronto a tornare in Serie A”

La sua storia con il Milan è terminata comunque bene, nonostante lui abbia deciso di non prolungare il contratto con i rossoneri. Franck Kessié , però, si è sempre dimostrato un grande professionista e ha lottato fino all'ultimo per la maglia, diventando uno dei protagonisti della conquista dello scudetto.

Inter, ipotesi scambio Kessié-Brozovic con il Barcellona

E adesso, dopo il poco spazio trovato al Barcellona, Kessié potrebbe tornare in Italia, in Serie A. Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo Gerard Moreno e poi ripreso da Marca, infatti, sembrerebbe che gli intermediari blaugrana abbiano proposto uno scambio all'Inter. Franck Kessié in nerazzurro e Marcelo Brozovic in Spagna.