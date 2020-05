Calciomercato – Dalla Francia: Milan su Kalulu e Benkhedim

MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta, in Francia negli ultimi giorni accostano Pierre Kalulu e Bilal Benkhedim al club rossonero. Il primo si tratta di un terzino destro classe 2000 in scadenza di contratto col Lione. Il club francese starebbe facendo di tutto per prolungare e non perdere il giovane talento a parametro zero. Il secondo, invece, è un centrocampista francese classe 2001 di proprietà del Saint Etienne. Sei presenze in stagione tra campionato e coppe e contratto in scadenza nel 2022. Intanto, lo Sporting ha respinto un’offerta del Milan per Eduardo Quaresma>>>

