Calciomercato – Dalla Francia: Leonardo vuole portare Allegri al PSG

CALCIOMERCATO – Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, nonostante la tranquilla vittoria della Ligue 1, Leonardo sarebbe ai ferri corti con il tecnico del PSG Thomas Tuchel.

Il DS brasiliano non sembra essere soddisfatto al 100% del lavoro dell’allenatore tedesco, e quindi, per la prossima stagione, vorrebbe un nuovo allenatore per la sua squadra. Tutti gli indizi riconducono a Massimiliano Allegri. Tuttavia per Leonardo, non sarà affatto semplice cambiare tecnico già questa estate, perché Tuchel gode della stima della proprietà araba.

Nel frattempo in casa Milan, l’idea di una cessione di Gianluigi Donnarumma, non è del tutto tramontata. Ecco perché c’è un nome nuovo per la porta rossonera. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓