Calciomercato – Dalla Francia: Dybala, anche il Milan è interessato / News

Attenzione all'indiscrezione di calciomercato che arriva dalla Francia: anche il Milan è interessato a Paulo Dybala. Le ultime news

Nelle ultime ore il calciomercato dei parametri zero è stato scosso dalla notizia del non rinnovo di Paulo Dybala. Insieme alla partenza ormai certa di Franck Kessie al Barcellona, la prossima destinazione dell'argentino è uno dei temi più dibattuti delle ultime ore. Dalla Franci arrivano importanti aggiornamenti in merito. Stando a quanto riferisce 'FootMercato' il classe 1993 è molto tentato dalla possibilità di vestire la maglia del Psg nella prossima stagione e avrebbe già preso informazioni sul club parigino.