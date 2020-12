Calciomercato – Cutrone, addio alla Fiorentina: le parole di Pradè

Ultime Notizie Calciomercato: Cutrone, addio alla Fiorentina

CALCIOMERCATO NEWS – Patrick Cutrone, ex giocatore del Milan, lascerà la Fiorentina. Dopo un buon inizio, l’attaccante non è riuscito ad imporsi in maglia viola. A parlarne Daniele Pradè, direttore sportivo del club viola, prima del fischio d’inizio della partita contro la Juventus

"Futuro di Patrick? Cutrone stiamo parlando, vuole giocare tutte le partite. Parleremo col suo agente e troveremo la soluzione migliore per lui e per noi".