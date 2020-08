Calciomercato – Chelsea, ufficiale l’ingaggio di Sarr

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Piaceva a tantissimi club in Italia, incluso il Milan. Alla fine, però, il ragazzo ha scelto il Chelsea.

I ‘Blues‘ di Roman Abramović hanno infatti annunciato, ufficialmente, l’ingaggio di Malang Sarr, classe 1999, difensore centrale mancino (ma anche terzino) francese.

Sarr, che si era svincolato dal Nizza a parametro zero lo scorso 1° luglio, ha firmato un contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2025. Come comunicato, però, dal club inglese, trascorrerà la stagione 2020-2021 in prestito altrove per fare esperienza.

Nato a Nizza ma originario del Senegal, Sarr ha disputato, nei suoi quattro anni nella Prima Squadra del club della Costa Azzurra, ben 119 gare tra Ligue 1, Champions League, Europa League e Coppa di Francia.

Tre i gol all'attivo per il giovanissimo difensore. C'è attesa, adesso, per capire dove verrà ceduto dai 'Blues' …