Calciomercato – Chelsea, ufficiale l’acquisto di Nkunku dal RB Lipsia

"Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea - ha dichiarato il giocatore cresciuto nelle giovanili del PSG al sito ufficiale dei londinesi -. È stato fatto un grande sforzo per portarmi in questo club e non vedo l'ora di incontrare il nuovo allenatore e i nuovi compagni per far vedere ai tifosi del Chelsea ciò di cui sono capace sul campo".

"Ho giocato in Ligue 1 e in Bundesliga - ha proseguito Nkunku - e ora sono in Premier League, uno dei campionati più forti al mondo. Sono entusiasta di questa nuova sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea". 'Rumors' di mercato indicano in 66 milioni di euro la cifra versata dal club di Todd Boehly per portare Nkunku in Inghilterra.