Calciomercato – Il Chelsea cerca un mediano, nel mirino l’ex Milan Kessié

Il Chelsea sarebbe alla ricerca di un centrocampista e lo avrebbe individuato in Franck Kessié, ex giocatore del Milan

Nonostante le voci degli ultimi giorni, che avrebbero visto uno scambio in divenire tra Inter e Barcellona per i cartellini di Brozovic e Kessié sembrerebbe che questa trattativa non si possa concludere. L'ex Milan, comunque, non sembra essere contento al Barcellona, dopo aver lasciato nella scorsa estate i rossoneri.