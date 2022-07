Calciomercato, Callejon torna in Spagna: ha firmato con il Granada

José Maria Callejon torna in Spagna: l'esterno offensivo, rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina, ha firmato con il Granada

