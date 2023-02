Calciomercato – Borussia Dortmund su Kamada: il Milan rischia la beffa

Tra i giocatori più interessanti in scadenza di contratto a giugno 2023 e che quindi si possono muovere a zero durante il calciomercato estivo c'è anche Daichi Kamada . Il giapponese, in forza all' Eintracht Francoforte , si è reso protagonista di una stagione sin qui importante, con 7 reti all'attivo in Bundesliga.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Sport1, il futuro del nipponico potrebbe essere ancora in Germania. Sulle sue tracce si sarebbe infatti messo il Borussia Dortmund che avrebbe già incontrato gli agenti per prenderlo a zero. Se l'affare dovesse andare in porto verrebbe beffato il Milan, che come Juventus e Roma si era interessato al giocatore.