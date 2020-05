Calciomercato – Bayern Monaco, fatta per il rinnovo di Thiago Alcantara

CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferisce ‘SportBild’, il Bayern Monaco avrebbe già trovato l’accordo con Thiago Alcantara per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, non specificandone però la durata. Il centrocampista spagnolo si è trasferito in Germania nel 2013, quando Pep Guardiola decise di puntare sul giocatore allenato già a Barcellona. Da quel momento in poi il figlio di Mazinho ha collezionato 227 presenze con i bavaresi, segnando 31 gol. E non è finita qui, perché la storia sembra destinata a proseguire anche per i prossimi anni… Intanto ecco la nostra intervista esclusiva a Xavier Jacobelli, continua a leggere >>>

