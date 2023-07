Calciomercato Milan – Balogun piace all’Inter: altro derby?

Calciomercato Milan, altro derby in arrivo?

Folarin Balogun, statunitense con cittadinanza inglese, attaccante dell’Arsenal e della Nazionale a stelle e strisce, nel mirino anche del Milan, sarebbe una pista da seguire per l'Inter, in caso di conferma di naufragio dell’operazione Lukaku ter. Costerebbe 40 milioni, nell’ultima stagione è andato a segno in 21 occasioni in Ligue 1 con la maglia del Reims. Per questo ci potrebbe essere un altro derby di calciomercato per una punta, come successo per Marcus Thuram. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo esterno, occasione dalla Premier?