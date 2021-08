Calciomercato – Bakayoko, testa a testa Milan-Napoli. E la Juventus…

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri sfidano il Napoli per il ritorno in Italia di Tiemoué Bakayoko. La verità sulla Juventus

Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in Italia per la terza volta. Dopo i prestiti con le maglie di Milan e Napoli, il francese è rientrato ancora al Chelsea, ma sembra difficile ipotizzare una sua permanenza in Inghilterra. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' proprio Milan e Napoli si contendono le prestazioni di un calciatore che farebbe tanto comodo sia a Stefano Pioli che a Luciano Spalletti.