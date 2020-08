Calciomercato – Aubameyang, rinnovo con l’Arsenal dietro l’angolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, attaccante franco-gabonese cresciuto, come noto, nel vivaio del Milan, firmerà il rinnovo di contratto con l’Arsenal, club in cui milita dal gennaio 2018 quando fu acquistato dai tedeschi del Borussia Dortmund.

Un indizio social lo ha lanciato lo stesso Aubameyang, il quale, sul proprio account ufficiale su ‘Twitter‘, ha pubblicato un’emoticon con una clessidra, quasi a scandire soltanto i minuti che mancano all’annuncio del club londinese. Aubameyang, dunque, sarà ancora dei ‘Gunners‘ e resterà a Londra. No, pertanto, ad un trasferimento in Italia, dove lo cercava l’Inter o in Spagna, dove lo voleva il Barcellona.

Il prolungamento di contratto di Aubameyang prevederebbe, secondo ‘ANSA‘, anche un adeguamento economico per l’attaccante che, malgrado l’età non più verdissima, resta un punto di riferimento imprescindibile per la formazione guidata dal manager basco Mikel Arteta.

Aubameyang ha realizzato una doppietta decisiva nella finale di F.A. Cup 2020 contro il Chelsea e, più in generale, 29 gol e 3 assist in 44 gare tra Premier League, Europa League e coppa nazionale nell’ultima stagione. LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>