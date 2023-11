Milan a caccia di difensore e attaccante nel mercato di gennaio, con alcuni nomi nuovi: Marcandalli, Adams e Guirassy. Ma c’è anche Dragusin! Moncada partito per osservare Guirassy, ma c'è anche l'Inter su di lui. Non facciamo come con Thuram..Ecco il parere del nostro Stefano Bressi.