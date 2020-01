Calciomercato Atalanta – Ufficiale: Bellanova è un nuovo giocatore nerazzurro

CALCIOMERCATO ATALANTA – Altro arrivo, altro ex Milan in casa Atalanta. Dopo il ritorno di Mattia Caldara, i bergamaschi accolgono Raoul Bellanova, ex laterale destro della Primavera rossonera. Ecco il comunicato ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione dal Bordeaux del calciatore Raoul Bellanova con trasferimento temporaneo della durata di 18 mesi e diritto di opzione.

Nato il 17 maggio 2000 a Rho, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan fino ad arrivare alle soglie della prima squadra, dove viene convocato più volte senza però mai esordire. Nel gennaio 2019 viene acquistato dal Bordeaux che lo lascia in prestito in rossonero fino al termine della stagione, per poi portarlo in Francia la scorsa estate. Col Bordeaux esordisce da titolare nella prima giornata contro l’Angers. Esterno destro di grande spinta e personalità, abbina velocità, doti atletiche e qualità. Non a caso ha vestito tutte le maglie azzurre dall’U15 all’U20 con cui ha anche disputato lo scorso maggio il Mondiale in Polonia, giocando, sempre titolare, cinque partite. A settembre, in occasione dell’amichevole con la Moldavia, è stato convocato anche nell’U21 italiana.

Benvenuto Raoul!”.

