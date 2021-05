Calciomercato Atalanta – Sfida al Milan anche per Boga

L'Atalanta è pronta come sempre a rinforzarsi ulteriormente nel calciomercato. L'ultima idea è Boga, che piace anche al Milan. Le ultime.

Il prossimo calciomercato potrebbe essere tra i più movimentati per l' Atalanta negli ultimi anni. I nerazzurri sono pronti a un po' di cambiamenti per mantenere alto il livello e migliorarsi ulteriormente. Addio ad alcuni elementi e dentro degli altri. Un mercato che, tra l'altro, potrebbe intrecciarsi col Milan . Ai rossoneri piace sempre Josip Ilicic e lo sloveno classe 1988 potrebbe effettivamente trasferirsi per un'offerta da 8,5 milioni. Dovrebbe poi allora essere sostituito e si potrebbe puntare un altro obiettivo rossonero.

Si tratta di Jeremie Boga, secondo la Gazzetta, che il Milan segue da un po'. Quest'anno non si è confermato ai livelli della scorsa stagione, ma è ancora giovane: classe 1997. L'ivoriano sembra destinato a cambiare aria, portando nelle casse del Sassuolo una cifra importante, visto che viene valutato ben 22 milioni. Atalanta e Milan ci pensano, ma dovranno fare i conti anche con lo Shakhtar Donetsk, prossimo club del suo attuale allenatore Roberto De Zerbi. Potrebbe infatti decidere di seguirlo Boga. In caso contrario, doppia opzione in Serie A per lui. Segui con noi il live testuale di Atalanta-Milan qui >>>