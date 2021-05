Calciomercato Atalanta – Rivoluzione in difesa: le ultime

Il prossimo calciomercato dell'Atalanta potrebbe aver la difesa come reparto protagonista. Ecco tutti i dettagli e le ultime notizie.

Manca poco all'Atalanta per centrare la qualificazione in Champions League e poi i nerazzurri potranno concentrarsi sul calciomercato. Una sessione che potrebbe prevedere una piccola rivoluzione in difesa nella squadra di Giampiero Gasperini. Potrebbe esserci l'addio da parte di Cristian Romero: il difensore argentino classe 1998 è in prestito dalla Juventus. Un prestito costato già 4milioni e 635 mila euro. Il riscatto è fissato a 16 milioni. I nerazzurri si stanno interrogando sul da farsi e probabilmente lo acquisteranno, ma per poi cederlo a 25 milioni, con una buona plusvalenza. Al suo posto, i nerazzurri potrebbero puntare su Matteo Lovato, obiettivo anche del Milan, classe 2000 dell'Hellas Verona, che andrebbe a costare solo 7 milioni.