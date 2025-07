Calciomercato Atalanta, Retegui all’Al-Qadsiah: chi lo sostituisce?

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan: Mateo Retegui è a un passo dall'approdo all'Al-Qadsiah. Gli arabi hanno messo sul piatto circa 65 milioni, troppi per non far crollare le resistenze dell'Atalanta. Il capocannoniere della Serie A 2024/25 saluta così l'Italia: per lui è pronto un super contratto da 80 milioni in 4 anni, comprensivi di bonus.