Calciomercato Atalanta – Occhi su Skhiri: tutti i dettagli

Il calciomercato dell'Atalanta passa dalla Bundesliga. I nerazzurri sono a caccia di Skhiri. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Ancora una volta l'Atalanta sta facendo un campionato strepitoso e i nerazzurri vogliono rinforzarsi nel prossimo calciomercato, per alzare ulteriormente il livello. Tanti i profili nel mirino, tra cui c'è anche Ellyes Skhiri, tunisino classe 1995 di proprietà del Colonia. Il club tedesco, al momento, si sta battendo per non retrocedere dalla Bundesliga, ma il centrocampista si sta mettendo in mostra ed è pronto per il salto di qualità. Skhiri è un centrocampista difensivo, che può giocare anche come centrale o terzino destro. Il prezzo è di 6,5 milioni, ma bisogna fare i conti anche con la concorrenza. Su di lui c'è il Siviglia, ma anche il Lione e il Chelsea. L'Atalanta, però, è molto attenta e non vuole farsi sorprendere.