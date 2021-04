Calciomercato Atalanta – Muriel blindato, ecco le ultime

Percassi ha blindato Muriel, oggetto del desiderio di calciomercato di diversi club. Ecco le ultime sul colombiano, che non partirà.

L' Atalanta è ancora una volta protagonista della stagione e i suoi gioielli sono così finiti nel mirino di molti top club per il prossimo calciomercato. In particolare, Luis Muriel sta disputando una stagione fenomenale, con numeri incredibili, e sta trascinando la Dea. Il colombiano classe 1991 piace particolarmente a Inter e Juventus , che sembravano pronte a offerte importanti per aggiudicarselo. 26 milioni la valutazione.

Tuttavia, l'amministratore delegato nerazzurro ha blindato definitivamente Muriel, che dunque non partirà la prossima estate. Luca Percassi, infatti, ha dichiarato che Muriel sta vivendo un momento straordinario ed è dotato di un talento altrettanto straordinario, ma ha anche detto chiaramente che l'Atalanta vuole tenerselo stretto. Infine, per quanto riguarda il mercato in generale, ha detto non ci sia nulla di concreto, ma ribadendo la voglia di essere competitivi. Pretendenti avvisate, Muriel non si muove. Intanto Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.