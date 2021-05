Calciomercato Atalanta – La Lazio si inserisce per Gollini

Nel prossimo calciomercato, il portiere dell'Atalanta dovrebbe trasferirsi: piace a Roma e Inter, ma ora anche alla Lazio.

Il classe 1995 è tornato ad alti livello dopo l'infortunio dello scorso anno e ha anche ottenuto convocazioni nell' Italia di Roberto Mancini. Negli ultimi tempi, però, qualcosa si è rotto nel rapporto con l'Atalanta. Probabilmente a cavallo delle due sfide di Champions League che sono costate l'eliminazione ai nerazzurri. Gollini è finito in panchina in qualche match, salvo poi tornare titolare. In ogni caso, in estate sembra che ci sarà la separazione definitiva.

Sono tante le squadre che hanno pensato a Gollini, anche il Milan nel caso in cui Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 in scadenza, non rinnovasse. Inoltre, anche Roma e Inter lo valutano. La Lazio si è inserita per ultima, ma lo ha fatto con grande decisione. I biancocelesti hanno avviato i contatti per capire la fattibilità e i costi. La richiesta è di 17 milioni. Una cifra assolutamente congrua e che potrebbe portare Gollini a vivere una nuova avventura. Intanto Maldini ha messo nel mirino il nuovo terzino sinistro >>>