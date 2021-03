Calciomercato Atalanta – La Juventus ci prova per Gosens

La Juventus cerca l'affare con l'Atalanta: obiettivo Gosens per il prossimo calciomercato. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

Ormai è evidente che Robin Gosens sia pronto per il salto in una grande squadre e, per questo, nel prossimo calciomercato la Juventus farà di tutto per riuscire a strapparlo all'Atalanta. I bianconeri, su richiesta di Andrea Pirlo (che resterà in panchina comunque vada la stagione) cercano un esterno sinistro e il tedesco classe 1994 è sicuramente il profilo ideale. Alex Sandro non ha convinto e così il brasiliano classe 1991 potrebbe essere ceduto per un'offerta da 28 milioni circa.

La stessa cifra potrebbe essere versata all'Atalanta per Gosens, che anche quest'anno sta facendo la differenza nei nerazzurri. Sono 10 i gol messi a segno quest'anno finora. I bianconeri hanno già provato a prenderlo a gennaio, ma senza successo. La richiesta bergamasca era troppo alta. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2022 e per questo si potrebbe scendere alla cifra sopra citata.

I rapporti tra bianconeri e atalantini sono ottimi e si cerca un'operazione in stile Cristian Romero, difensore argentino classe 1998, passato all'Atalanta in prestito biennale oneroso per circa 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Inoltre, la Juve potrebbe inserire qualche giovane come contropartita per abbassare ulteriormente il prezzo. Attenzione, però, anche alla concorrenza dell'Inter, che cerca rinforzi a sinistra. Intanto il Milan sul calciomercato affonda il colpo per un terzino.