Calciomercato Atalanta – Ecco Lammers: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta ancora una volta sta conducendo un mercato attento ai giovani talenti, da mettere in mano a Giampiero Gasperini, che li trasformerà nei campioni di domani. L’ultimo colpo della Dea si chiama Sam Lammers e arriva dal PSV Eindhoven. Punta centrale, classe 1997, è costato circa 7 milioni, anche perché l’olandese aveva il contratto in scadenza nel 2021. Lammers ha svolto praticamente tutta la preparazione con il club olandese, che oggi ha iniziato il campionato, ma nei prossimi giorni partirà per l’Italia, dove inizierà ad allenarsi con l’Atalanta in vista della prima di campionato. Sarà lui dunque il nuovo rinforzo in attacco per i bergamaschi.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>