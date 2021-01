Calciomercato Atalanta – È fatta per Kovalenko: i dettagli

Kovalenko all’Atalanta: le ultime di mercato

Dopo aver ceduto il Papu al Siviglia, l’Atalanta ha trovato il suo sostituto. Da un argentino classe 1988 a un ucraino classe 1996. Operazione di ringiovanimento per la Dea. È fatta infatti per il passaggio in nerazzurro di Viktor Kovalenko, che arriva dallo Shakhtar Donetsk. Il fantasista sarà domani a Bergamo. L’operazione si è infatti chiusa nella giornata di oggi. Aveva il contratto in scadenza a giugno, ma l’Atalanta ha offerto un milione più bonus per lasciarlo andare prima della scadenza naturale, convincendo il club ucraino.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>