Calciomercato Atalanta – Duello col Parma per il colpo di gennaio

Ultime Mercato Atalanta: obiettivo Haksabanovic

CALCIOMERCATO ATALANTA – Il mercato non si ferma mai, è proprio vero. Si è conclusa da circa due settimane l’ultima sessione, ma già si pensa al mercato di gennaio. L’incognita Coronavirus è sicuramente un fattore e potrebbe influire anche sulle scelte di mercato. Ecco perché Atalanta e Parma sarebbero pronte a contendersi un giovane talento nella prossima sessione. Si tratta di Sead Haksabanovic, montenegrino classe 1999 del Norrkoping, club svedese. Per aggiudicarselo basterebbero appena 2 milioni, ma bisogna anticipare il Watford, che lo segue da tempo. Sarebbe un colpo in perfetto stile Atalanta: giovane, a basso prezzo e di talento.

