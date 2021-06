Calciomercato Atalanta – Colpo Musso: ecco quanto costerà

Colpo di calciomercato per l'Atalanta. Juan Musso è ad un passo dagli orobici: scopri quanto è valutato il portiere argentino dell'Udinese

Colpo di calciomercato vicinissimo per l' Atalanta : ad un passo Juan Musso dell'Udinese. Un affare da circa 20 milioni di euro, come riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Per il portiere argentino è pronto un quadriennale, restano da limare soltanto gli ultimi dettagli.

Musso, al momento impegnato in Copa America con l'Argentina, ha giocato tre stagioni in Friuli, confermandosi sempre come uno dei migliori portieri della nostra Serie A. Alla fine l'Atalanta ha superato la concorrenza di Roma e Napoli. La 'Dea', adesso, dovrà trovare una sistemazione a Pierluigi Gollini, che difficilmente rimarrà a Bergamo da secondo. Intanto il Milan pensa a Ilicic. Ecco come stanno le cose.