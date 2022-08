Calciomercato – Ancelotti: “Asensio sta valutando il suo futuro”

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid, non ha escluso la cessione di Marco Asensio . In tal caso i 'Blancos' non andranno sul mercato per cercare un sostituto. Lo spagnolo, nei mesi scorsi, è stato accostato anche al Milan: queste le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa della vigilia della gara contro l'Espanyol.

"Non ci sono novità, so solo che sta valutando la sua situazione. Il 2 settembre si chiarirà tutto e se rimarrà sarà un giocatore importante e ne sarò felice, perché l'anno scorso ha contribuito molto e sono convinto possa farlo anche quest'anno. Se andrà via non ingaggeremo nessuno perché non abbiamo bisogno di rinforzi".