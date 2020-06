Calciomercato – Accordo Chelsea-Werner: cifre e dettagli

NEWS MERCATO – Nuovi aggiornamenti sul futuro di Timo Werner direttamente dai colleghi della BILD. Il centravanti tedesco lascerà certamente il RB Lipsia nel corso di questa estate di mercato, e su di lui sono molti i club interessati. Si era parlato anche del Milan, per via dell’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero che conosce bene Werner. Ma si tratta di un’operazione troppo onerosa per i rossoneri, e che non dà certezze per il futuro.

Il Liverpool era la squadra che più di tutte si era interessato a Werner, ma nelle ultime ore pare che ci sia stato il netto e clamoroso sorpasso del Chelsea. Secondo la BILD, ora sono i Blues in vantaggio sul centravanti tedesco. Si parla addirittura di un contratto pronto fino al giugno 2025, a più di 10 milioni di euro l’anno. Vedremo se ci sarà o meno una risposta dei Reds, anche se tutto si giocherà anche sull’offerta da avanzare al Lipsia per acquistare il cartellino.

Conferme anche dai colleghi di Sky Sport, precisamente da Fabrizio Romano che su Twitter scrive: “Timo Werner è pronto a firmare il suo contratto come nuovo giocatore del Chelsea fino al giugno 2025 nei prossimi giorni – tempo delle scartoffie. Il Liverpool non ha inviato alcuna offerta ufficiale per dirottare la mossa. Il Chelsea pagherà 55 milioni di euro al RB Lipsia. Timo ha già parlato direttamente con Frank Lampard”.

Anche Nicolò Schira parla di operazione quasi conclusa tra Chelsea e Lipsia per Werner: “Contratto da 10 milioni di euro l’anno più bonus per Werner con il Chelsea, fino al 2025. L’offerta del Liverpool al giocatore era la stessa, ma i Reds avevano chiesto uno sconto sul cartellino di Werner, respinto”.

