Calciatori tecnicamente liberi al 30 giugno: la situazione in casa Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Il campionato di Serie A, sospeso a marzo per l’emergenza coronavirus, riprenderà, come ormai noto, il prossimo 20 giugno con i recuperi della 25^ giornata e, successivamente, dal 22 giugno, con le gare della 27^ giornata.

Ancora non si trova, però, la quadratura del cerchio sulla proroga dei contratti di quei calciatori che, in scadenza con i rispettivi club il prossimo 30 giugno, per ammissione di Giuseppe Galli, Presidente dell’Assoagenti, dal 1° luglio sarebbero anche autorizzati a rifiutarsi di scendere in campo.

In casa Milan sono ben tre i calciatori che, al 30 giugno, vedranno terminare il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi e per i quali non è stata trovata un’intesa per il rinnovo dello stesso. Si tratta dei centrocampisti Lucas Biglia, classe 1986, e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, nonché dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, classe 1981.

Di questi, soltanto Ibrahimovic ha qualche chance di rinnovo, mentre Biglia e Bonaventura sono già stati allertati dalla società rossonera a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione. Diventa delicata, quindi, la loro situazione anche se, ne siamo certi, un accordo sulla proroga dei contratti dei calciatori verrà giocoforza trovata.

Oltre Biglia, Bonaventura ed Ibrahimovic, non va dimenticato, il Milan ha altri tre calciatori che, al prossimo 30 giugno, tecnicamente sarebbero non autorizzati ad indossare la maglia rossonera. Si tratta del portiere Asmir Begovic (1987), del difensore Simon Kjaer (1989) e dell’esterno di fascia Alexis Saelemaekers (1999).

Il primo, giunto in prestito secco dal Bournemouth, non dovrebbe essere riscattato, ad ogni modo, dal Milan anche per la stagione 2020-2021. Discorso diverso per il danese e per il belga, per i quali il Diavolo potrebbe esercitare un diritto di riscatto a cifre contenute (2,5 milioni di euro per Kjaer, 3,5 per Saelemaekers).