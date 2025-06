Calamai: “Kean non ha chiuso la porta al Milan. Landucci potrebbe…”

Moise Kean non ha detto di no al Milan. A riferirlo è Luca Calamai, che parla anche di un possibile mediatore tra il club e la Fiorentina

Tra le suggestioni del calciomercato rossonero, una delle più recenti è la pista che porta a Moise Kean, centravanti della Fiorentina. Quest'anno il case 2000 è esploso in Viola dopo tanti anni caratterizzati dalla discontinuità. Il collegamento con Massimiliano Allegri, che lo ha cresciuto alla Juventus, è immediato ma la trattativa non è così semplice. Anche perché il centravanti italiano per la prima metà di luglio ha una clausola da oltre 50 milioni di euro e successivamente la Fiorentina non chiederà tanto meno per vederselo portare via.