Calabria-Milan, stipendio raddoppiato nel nuovo contratto? | News

Calabria, il Milan crede in te: pronto un super aumento

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sul rinnovo del contratto di tanti calciatori rossoneri il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno o, al massimo, il 30 giugno 2022.

Tra quelli in scadenza al termine della prossima stagione c’è Davide Calabria, classe 1996, terzino cresciuto nel vivaio del Milan e che, a cavallo tra le annate 2019-2020 e 2020-2021, ha mostrato grandi miglioramenti. Il club rossonero vuole riconoscerglielo nel nuovo contratto.

Calabria, attualmente, percepisce 1,2 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo vorrebbe dargliene 2 fino al 30 giugno 2026. Partita aperta, molto dipenderà dal finale di stagione. Del ragazzo e della squadra di Stefano Pioli. Calciomercato Milan: caccia al terzino sinistro, c’è una novità. Vai alla news >>>