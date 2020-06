Calciomercato – Ex Milan, Menez ad un passo dalla Reggina

CALCIOMERCATO – Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, è sempre più vicino il ritorno di Jeremy Menez in Italia. L’ex Milan e la Reggina stanno limando gli ultimi dettagli per concludere l’operazione: la trattativa è alla battute conclusive, e dunque la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva.

Il portale di Di Marzio fornisce anche degli aggiornamenti su Hachim Mastour, anche lui ex giocatore rossonero. Il fantasista dovrebbe restare almeno un altro anno con la Reggina, considerando che il club amaranto è convinto che le sue potenzialità possano esprimersi a pieno nel campionato di Serie B. INTANTO UN GIOCATORE DEL MILAN E’ VICINO AL RINNOVO, CONTINUA A LEGGERE >>>